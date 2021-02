Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX schwächer erwartetDer DAX wir voraussichtlich mit leichten Verlusten in den Handel starten. Die Vorgaben von den US-Börsen sind wenig kraftvoll, dort hatten die Märkte am Freitag nahezu unverändert geschlossen.2. Börsen in Fernost uneinheitlichDer japanische Leitindex Nikkei legt zum Wochenstart zu und zeigt sich gegen 07:37 MEZ 0,46 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...