Wochenausblick: Brexit, BIP-Bericht, Puma Jahreszahlen, Salesforce Geschäftsbericht

Die Berichtssaison setzt sich auch in der neuen Woche fort. Neben einigen Konjunkturindikatoren stehen insbesondere die Unternehmen mit Quartals- und Jahreszahlen im Fokus. Darunter einige DAX-Werte wie BASF oder die Deutsche Telekom, aber auch Chiphersteller Nvidia oder Cloudspezialist Salesforce.



Montag

In der Früh beschäftigen sich Anleger zunächst mit der PBoC Leitzinsentscheidung aus China. Um 10 Uhr werden die ifo-Erwartungen zum Geschäftsklima durch die CESifo Group veröffentlicht. Sie gelten als ein Frühindikator für die aktuellen Bedingungen und die Geschäftserwartungen der nächsten sechs Monate in Deutschland. Am Nachmittag wird die Rede über den Brexit von UK- Premierminister Boris Johnson erwartet. Die Rede wird eine Stunde vor dem offiziellen Austritt aus der EU ausgestrahlt.





Dienstag

Vor Börsenbeginn um 7 Uhr werden der Gesundheitskonzern Fresenius und der Werkstoffhersteller Covestro ihre Jahreszahlen bekanntgeben. Eine Stunde später folgen die Arbeitslosenzahlen aus Großbritannien. Um 11 Uhr wird der Verbraucherpreisindex für die Eurozone veröffentlicht. Dieser ist ein wichtiger Hinweis auf Änderungen bei den Kauftrends und der Inflation in der Eurozone.

Mittwoch

Puma legt um 8 Uhr seine Geschäftszahlen für das Jahr 2020 vor. Zeitgleich werden aus Deutschland auch Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. Nach Xetra-Schluss wird Freenet um 18 Uhr seine 2020 Jahreszahlen bekanntgeben. Auch an der Wall Street werden Geschäftszahlen erwartet, etwa von Nvidia nach US-Börsenschluss.

Donnerstag

Der Wochentag startet mit der Bekanntgabe der Gfk-Verbrauchervertrauensumfrage für Deutschland. Diese misst das Vertrauen der Verbraucher in die wirtschaftliche Aktivität. Ebenso legt der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vor. Vor US-Börsenbeginn liefert Moderna seine Geschäftszahlen. Nach US-Börsenschluss werden auch die Zahlen von Beyond Meat und Salesforce erwartet.

Freitag

Der letzte Arbeitstag in der Woche beginnt mit der Veröffentlichung der Jahreszahlen der BASF. Ebenso veröffentlicht die Deutsche Telekom vor Börsenbeginn ihren Geschäftsbericht für das vergangene Jahr. Später werden die Privateinkommen vom Bureau of Economic Analysis für die Vereinigten Staaten von Amerika bekanntgegeben. Sie zeigen die Gesamteinkommen von Privatpersonen, einschließlich Löhne, Gehälter, Zinsen, Dividenden, Mieten und Transferzahlungen.

