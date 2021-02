Starke Kursverluste am chinesischen Aktienmarkt bestimmen heute früh die Stimmung in Asien. So notiert unter anderem der China A50 Index kurz vor Handelsschluss -3,42 % tiefer bei 19.314 Punkten. Die schwache Stimmung überträgt sich auch auf den Handel in Australien und Südkorea. Entsprechend liegen alle wichtigen Futures kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse im Minus. Der DAX-Future notiert leicht tiefer bei 13.949 Punkten, der S&P 500 Future wird bei 3.894 Punkten (-0,21 %) gesehen und der Nasdaq-Future sinkt um -0,32 % auf 13.531 Punkte.Anzeige:Frankfurt beendete am Freitag eine insgesamt schwache Woche mit einem positiven Ausblick. Die Anleger kauften vor dem Wochenende wieder zu und ließen alle wichtigen Benchmarks steigen. Der DAX versuchte noch einmal die Marke von 14.000 Punkten zu nehmen, scheiterte aber am Freitag und schloss mit einem Plus von 0,77 % knapp darunter bei 13.993,23 Punkten. Gefragt waren die Aktien der Deutschen Bank, die um 3,91 % auf 9,56 Euro stiegen, und von Infineon Technologies, die 3,95 % auf 36,60 Euro klettern konnten.

