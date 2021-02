Diese Neuigkeiten geben Hoffnung. Am heutigen Tag wurde eine Studie der Unternehmen Pfizer (ISIN: US7170811035) und BioNTech (ISIN: US09075V1026), die in Kooperation mit dem israelischen Gesundheitsministerium entstanden ist, an erste Nachrichtenportale weitergeleitet. Basis für die Studie bilden 1,7 Millionen in Israel geimpfte Personen über 50. Wörtlich heißt es in der Studie, "Der Impfstoff ist hocheffektiv bei der Verhinderung von Infektionen mit dem Sars-CoV-2 Virus."Bislang war nur sicher, dass der Impfstoff von BioNtech und Pfizer das Erkranken an dem Virus nach der 2. Impfung zu 95 % verhindern kann. Die Daten der Studie belegen nicht nur die extrem hohe Wirksamkeit, sondern deuten auch an, dass das Vakzin vor Infektionen mit dem Erreger schützen könnte. Dies wäre ein weitreichender Erfolg für die Eindämmung der Pandemie, denn Geimpfte würden das Virus nach einer Impfung dann nicht mehr weitergeben können, was das Durchbrechen von Infektionsketten zur Folge hätte. Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zeigt sich gegenüber dem WDR erfreut: "Die Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt zum Erreichen der Herdenimmunität und damit auch einer möglichen Rückkehr zum normalen Leben."

