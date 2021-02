Der Kryptomarkt macht bekanntlich keine Pause - gehandelt wird sieben Tage die Woche, rund um die Uhr. Speziell der Bitcoin hat diesen Umstand am Wochenende voll ausgekostet und weitere Rekordstände erreicht. Da ist es kein Wunder, dass er am Montagmorgen noch etwas müde in die neue Woche startet. Bis auf 58.330 Dollar hat sich der Bitcoin am Sonntag nach oben geschraubt und dort ein neues Allzeithoch markiert. Zwar ist er von diesem Niveau zunächst wieder etwas zurückgekommen, am Montagmorgen notiert ...

