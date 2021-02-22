FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KGL RESOURCES LTD. KN6 AU000000KGL6
AB/FROM ONWARDS 22.02.2021
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KGL RESOURCES LTD. KN6 AU000000KGL6
AB/FROM ONWARDS 22.02.2021
KGL RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de