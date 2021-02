DJ PTA-News: Dr. Hönle AG: Hönle erzielt im ersten Quartal einen Umsatz von 26,7 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von 2,1 Mio. Euro

Gräfelfing/München (pta010/22.02.2021/08:00) - Die Umsatzerlöse der Hönle Gruppe stiegen insbesondere in Folge der Akquisitionen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 um 4,6 % gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres auf 26.673 TEur. Mit der Akquisition der Sterilsystems GmbH mit Sitz in Österreich erwarb Hönle ein Unternehmen, das sich auf die UV-C-Entkeimung von Luft und Oberflächen im Bereich der Lebensmittelindustrie spezialisiert hat. Neu im Firmenverbund ist auch die UMEX GmbH. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette im Bereich Wasserentkeimung. Mit der Technigraf GmbH kam ein Spezialist für Förderbänder mit UV-Bestrahlungsmodulen zur Hönle Gruppe. Die Förderbandmodule werden in der Produktion eingesetzt und dienen als Testanlage für Labore. Die Gesellschaft hat darüber hinaus eine hohe Fertigungstiefe und kann damit Sonderanlagen für die Hönle Gruppe fertigen. Auch die uv-technik meyer GmbH ist seit Beginn des neuen Geschäftsjahres Teil der Hönle Gruppe. Das Unternehmen vertreibt Mitteldruckstrahler, Vorschaltgeräte und Sensorik. Die Gesellschaft verlegte ihren Firmensitz zur uv-technik Speziallampen GmbH und wurde mit Wirkung zum 01.10.2020 auf diese Gesellschaft verschmolzen.

Die Dr. Hönle AG hat umfangreiche Marketingmaßnahmen zur Absatzsteigerung ihrer neuen Luftentkeimungssysteme gestartet, was sich auf die Ertragsstärke im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres auswirkte. Zudem waren viele Einzelgesellschaften der Hönle Gruppe von Umsatzrückgängen betroffen, die vor allem auf den durch die Corona-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Abschwung zurückzuführen sind. Das Betriebsergebnis (EBIT) sank von 3.681 TEur im Vorjahr auf 2.119 TEur im Berichtsjahr. Das Vorsteuerergebnis (EBT) lag bei 1.973 TEur nach 3.621 TEur in der Vorjahresperiode. Nach Ertragsteuern ergab sich ein Konzernergebnis von 1.625 TEur, was einem Rückgang von 37,7 % entspricht. Das Ergebnis je Aktie fiel von 0,43 Eur (angepasst) auf 0,27 Eur. Die Nettoumsatzrendite lag im ersten Quartal bei 6,1 % (Vj. 10,2 %).

Ausblick Die Geschäftsentwicklung der Hönle Gruppe für das Jahr 2020/2021 ist aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die einzelnen Segmente schwer prognostizierbar. Während die dämpfenden Auswirkungen der Corona-Krise in einzelnen Bereichen wie etwa dem Druckmaschinenmarkt im Geschäftsjahr 2020/2021 weiterhin zu spüren sein werden, erwartet der Vorstand eine sehr gute Geschäftsentwicklung mit Anlagen und UV-Strahlern für die Entkeimung von Luft und Oberflächen. Auch wenn der Vorstand davon ausgeht, dass die positiven Effekte insbesondere aufgrund der Nachfrage nach Luftentkeimungssystemen deutlich überwiegen werden, kann zum aktuellen Zeitpunkt keine zuverlässige quantitative Prognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 abgegeben werden. Der Vorstand rechnet damit, dass der Umsatz und das Betriebsergebnis bereits zum Halbjahr über dem der Vorjahresperiode liegen werden. Für das Gesamtjahr erwartet er eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr.

Segment Klebstoffe Im Segment Klebstoffe geht der Vorstand Corona-bedingt kurzfristig von einer stabilen und mittel- bis langfristig wieder von einer starken Geschäftsentwicklung aus. Dazu werden die laufenden Kundenprojekte sowie die vergrößerte Kundenbasis beitragen. So setzen mittlerweile alle großen Smartphone-Hersteller Klebstoffe der Hönle Gruppe ein. Um das geplante Wachstum darstellen zu können, wurden sowohl die Entwicklungs- als auch die Vertriebskapazitäten im Segment Klebstoffe erhöht. Darüber hinaus wurden die räumlichen Kapazitäten erweitert. In Steinbach bei Frankfurt entstand ein neues Firmengebäude mit 6000 qm Nutzfläche, welches derzeit bezogen wird. Überdies bestehen weitere Expansionsflächen, um auch langfristig Wachstumspläne realisieren zu können.

Segment Geräte & Anlagen Die Hönle Gruppe hat die letzten Monate genutzt, um ihre Position im Life-Science-Markt zu stärken. Dazu hat sie leistungsstarke Geräte zur Entkeimung von Luft, Wasser und Oberflächen entwickelt. Darüber hinaus baute Hönle ihre Marktposition über mehreren Akquisitionen weiter aus. Sowohl das Segment Geräte & Anlagen als auch das Segment Glas & Strahler werden von der erwarteten starken Geschäftsentwicklung im Bereich der Entkeimung von Luft und Oberflächen profitieren. Hönle wird ihre Produktpalette an leistungsstarken Luftentkeimungssystemen aus-bauen. Um die Umsätze in diesem Bereich deutlich zu steigern, werden die Marketingaktivitäten signifikant ausgebaut. TV-Spots, Pressekonferenzen sowie Print- und Onlinewerbung, aber auch die Präsenz in sozialen Netzwerken sollen die Öffentlichkeit darüber informieren, wie leistungsstark Luftentkeimungsgeräte der Hönle Gruppe zur Senkung des Infektionsrisikos unter anderem im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind. Nach der Vermarktung in Deutschland, wird derzeit der europäische Markt und anschließend der US-amerikanische Markt erschlossen. Eine weitere Anwendung im Bereich Life Science ist die Lebensmittelindustrie. Hier erweitert Hönle ihr Produktspektrum an umweltfreundlichen Entkeimungslösungen kontinuierlich. Neue Technologien werden das bestehende Produktspektrum ergänzen und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten bieten. Auch in der Wasserentkeimung stellen Kooperationen mit strategischen Partnern für die Hönle Gruppe wichtige Wachstumspotenziale für die nächsten Jahre dar. Der Vorstand erwartet, dass das Geschäftsfeld der UV-basierten Entkeimung zukünftig einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisbeitrag in der Hönle Gruppe liefern wird.

Segment Glas & Strahler Für das geplante Wachstum in den Bereichen UV-Luftentkeimung und Ballastwasserentkeimung wurde die Produktionskapazität im neu geschaffenen Strahler-Kompetenzzentrum in Ilmenau deutlich erhöht. Steigende Umsätze mit Strahlern und Komponenten für Entkeimungssysteme werden zu einer sehr guten Geschäftsentwicklung bei der uv-technik Speziallampen GmbH beitragen. Zudem wird es auch im Quarzglasmarkt zu einer Belebung kommen, was die guten Auftragseingänge der letzten Monate unterstreichen. Vor allem von der Halbleiterindustrie wird eine erhöhte Nachfrage erwartet. Auch der geplante Ausbau der Vertriebskapazitäten wird in Verbindung mit qualitativ hochwertigen Quarzglasprodukten voraussichtlich zu einer Umsatzsteigerung bei der Raesch Quarz (Germany) GmbH führen. Zudem werden bessere Einkaufskonditionen bei der Raesch Quarz (Germany) GmbH zur Ergebnisverbesserung beitragen.

Die vollständige Quartalsmitteilung ist abrufbar unter: https://www.hoenle.de/investoren/finanzinformation

Über Hönle Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gräfelfing bei München. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren über 600 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Fertigungsprozesse. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Oberflächenentkeimung und die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Neu im Produktprogramm sind Luftentkeimungsgeräte, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingesetzt werden. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler unter anderem für die Wasserentkeimung und stellt Rohre und Halbfabrikate aus Quarzglas her, welche in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften oder Partnerunternehmen vertreten.

