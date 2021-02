The following instruments on XETRA do have their first trading 22.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.02.2021Aktien1 BE0003820371 EVS Broadcast Equipment S.A.2 GB00BFZ45C84 1Spatial PLC3 US12536P2011 CG Power and Industrial Solutions Ltd.4 FR0000053324 Compagnie des Alpes S.A.5 US30258N1054 Fat Brands Inc.6 US62548D1000 MultiChoice Group Ltd.7 FR0010231860 O2I S.A.8 GB00BF44KY60 Zephyr Energy PLC9 CA53014U3047 Libero Copper & Gold Corp.10 KYG563801193 Longhui International Holdings Ltd.11 LU2290523658 Lakestar SPAC I SEAnleihen/ETF1 US161175BZ64 Charter Communications Operating LLC2 US161175CA05 Charter Communications Operating LLC3 XS1809946962 Deutsche Bank AG4 XS2305744059 IQVIA Inc.5 US574599BQ83 Masco Corp.6 US574599BS40 Masco Corp.7 XS2239061927 San Marino, Republik8 XS2306851853 Coöperatieve Rabobank U.A.9 DE000A3H3F75 blueplanet Investments AG10 US74977SDK50 Coöperatieve Rabobank U.A.11 US574599BR66 Masco Corp.12 US60687YBQ17 Mizuho Financial Group Inc.13 XS2305736543 CPPIB Capital Inc.14 US38173MAB81 Golub Capital BDC Inc.15 IT0005436693 Italien, Republik16 XS2306621934 Landsbankinn hf.17 US65339KBT60 Nextera Energy Capital Holdings Inc.18 XS2305742434 IQVIA Inc.