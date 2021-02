Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation Board an der FWB bleibt unberührt.



1 NL0012817175 Alfen N.V. 2 AT0000741053 EVN AG 3 US3811191069 Golden Minerals Co. 4 US38500T1016 Gran Tierra Energy Inc. 5 NL0012015705 Just Eat Takeaway.com N.V. 6 FI0009013403 KONE Oyj 7 NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. 8 FI0009013296 Neste Oyj 9 US68620A2033 Organovo Holdings Inc. 10 NL0009739416 PostNL N.V. 11 FI0009005961 Stora Enso Oyj 12 LU2290523658 Lakestar SPAC I SE

