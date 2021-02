Bill Gates ist wirklich eine Menge. Aber wusstest du, dass der Milliardär, Mäzen und Großinvestor auch in Alibaba-Aktien (WKN: A117ME) und Apple-Aktien (WKN: 865985) investiert gewesen ist? Wobei das Wörtchen gewesen an der einen oder anderen Stelle jetzt angebracht sein dürfte. Auch die von ihm verwaltete Stiftung, die Bill and Melinda Gates Foundation, muss schließlich regelmäßige über Beteiligungen sowie Käufe und Verkäufe berichten. Hieran können auch Foolishe Investoren erkennen, wie dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...