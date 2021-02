wer weiß, was Durst ist:1) Der durstige Mann aus einer Tuborg-Werbung aus dem Jahr 19002) Ihr Autor nach einer Wanderung durch die Namib-WüsteIch fand es dennoch faszinierend - zu sehen, wie das Leben kämpft, um zu überleben. Da reicht für einen Käfer ein Wassertropfen, der morgens durch den Nebel kondensiert, um seinen Wasserbedarf zu decken. Dieser Käfer wiederum wird zur Nahrung für eine Eidechse, welche so selbst überlebt und als Nahrung für eine Sandschlange dient etc. pp.In dem Kontext eine Lektüreempfehlung: "Wenn es Krieg geht, gehen wir in die Wüste" - des deutschen Geologen Henno Martin, der sich während des Zweiten Weltkriegs zusammen mit einem Freund und einem Hund jahrelang in der Namibwüste versteckte und darüber lesenswert berichtete.Die Namib-Wüste reicht hier bis an den Atlantischen Ozean. Soviel Sand und keine Förmchen ...

