In dieser Handelswoche stehen vor allem in Deutschland viele Quartals- respektive Jahreszahlen auf der Agenda. Im DAX wird am Donnerstag (25. Februar) der Bayer-Konzern die Bücher öffnen und über das Geschäftsjahr 2020 berichten. DER AKTIONÄR zeigt auf, was die Analysten von den Leverkusenern erwarten.Für das Schlussquartal 2020 rechnen Analysten mit einem Umsatz von knapp 10,1 Milliarden Euro, das EBITDA soll sich auf 2,45 Milliarden Euro belaufen. Für das gesamte Geschäftsjahr kalkulieren die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...