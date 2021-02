Der Autozulieferer Continental AG (ISIN: DE0005439004) hat beschlossen, der am 29. April 2021 stattfindenden Hauptversammlung vorzuschlagen, auf die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020 zu verzichten. Die Aktionäre des DAX-Konzerns erhielten im Vorjahr noch eine Dividende in Höhe von 3 Euro. An der grundsätzlichen, mittelfristig ausgerichteten Politik einer Ausschüttung von 15 bis 30 Prozent des Konzerngewinns hält das Unternehmen ...

