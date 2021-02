Die Wiener Börse dürfte am Montag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn um 0,64 Prozent tiefer bei 2.986 Punkten. Negative Vorgaben aus den USA dürften überwiegend belasten. Am Freitagabend waren die Börsen in den Vereinigten Staaten wenig bewegt aus dem Handel gegangen und nachbörsliche Indikationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...