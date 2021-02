DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS und Bayanat unterstützen Flugsicherung von Dubai bei Flughafen-Notfallplänen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta019/22.02.2021/09:02) - Dubai International Airport (DXB) und Dubai World Central (DWC) optimieren ihre Fluginformationsdienste für Piloten mit digitalem ATIS-System von FREQUENTIS

Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Bayanat erhielt Frequentis den Zuschlag für die Lieferung von zwei D-ATIS-Systemen (digitaler automatischer Terminal-Informationsdienst) für den Dubai International Airport und Dubai World Central. Die Systeme ermöglichen die sichere und effektive Integration der automatischen Informationsverteilung von meteorologischen Daten über terrestrische Funk- und Datenübertragung. Mit der Frequentis smartTOOLS-Lösung kann die Flugsicherung von Dubai, dans, ihre umfangreichen Notfallpläne für beide Flughäfen realisieren.

Gemessen am internationalen Passagierverkehr ist der Dubai International Airport mit jährlich rund 88 Millionen Fluggästen sowie mit einer Abfertigung von 2,65 Millionen Tonnen Fracht der verkehrsreichste Flughafen der Welt. Er dient außerdem als Hauptdrehkreuz für Emirates Airlines.

Das Frequentis D-ATIS Projekt ist Teil eines größeren Programms zur Einrichtung eines sicheren Notfall-Geräteraums für dans. Der Auftrag dazu wurde im Februar 2020 an Bayanat vergeben. Das bestehende D-ATIS wird durch das Frequentis D-ATIS ersetzt und mit vierfacher Redundanz eingerichtet, um maximale Verfügbarkeit für einen der weltweit größten Flughäfen zu gewährleisten.

"Das Frequentis D-ATIS kann komplexe Systeme und große Hubs vollautomatisch abfertigen und ist für die Bedürfnisse von dans gut geeignet - insbesondere für den Luftverkehr nach der Pandemie, wenn die Nachfrage nach Passagierflügen wieder steigen wird", so Josef Kutschi, Managing Director Frequentis Middle East. "Dieses Projekt umfasst unser erstes vierfach redundantes D-ATIS und beweist erneut unsere Systemfähigkeit und Zuverlässigkeit für wichtige Luftfahrt-Drehkreuze. Es ist zudem ein Schlüsselprojekt für die weitere Entwicklung von Frequentis Middle East. Wir freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit dans."

Über Dubai Air Navigation Services (dans)

Dubai Air Navigation Services (dans) ist die Flugsicherungsorganisation von Dubai, die den Luftraum von Dubai und einem Teil der nördlichen Emirate verwaltet. dans erbringt außerdem Flugsicherungsdienste für die Flughafenbehörden und zahlreiche renommierte Fluggesellschaften, einschließlich des weltweit verkehrsreichsten Flughafens in Bezug auf internationale Passagierzahlen - Dubai International Airport (DXB).

Über FREQUENTIS

Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche "Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). Als Weltkonzern verfügt Frequentis über ein internationales Netzwerk an Niederlassungen, Tochtergesellschaften und lokalen Repräsentanten in über 50 Ländern. Produkte und Lösungen von Frequentis sind an mehr als 30.000 Arbeitsplätzen und in rund 140 Ländern zu finden.

1947 gegründet, ist Frequentis gemäß eigener Berechnung mit einem Marktanteil von 30% Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Weltweit führend sind die Systeme der Frequentis-Gruppe außerdem im Bereich AIM (Aeronautical Information Management / Luftfahrtinformations-management), bei Message Handling Systemen (Nachrichtensysteme für die Luftfahrt), sowie bei GSM-R Systemen im Bahnbereich.

Die Aktien der Frequentis AG notieren unter dem Kürzel FQT, ISIN ATFREQUENT09, an der Wiener und Frankfurter Börse. Im Jahr 2019 wurde mit weltweit rund 1.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Umsatz von EUR 303,6 Mio. und ein EBIT von EUR 17,2 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage https://www.frequentis.com

Brigitte Gschiegl, Director Corporate Communications, Frequentis AG, brigitte.gschiegl@frequentis.com, +43 1 81150-1301

Stefan Marin, Head of Investor Relations, Frequentis AG, stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1613980920520 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2021 03:02 ET (08:02 GMT)