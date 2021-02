Die Aktien von alstria office befinden sich seit dem Verlaufshoch bei 15,20 Euro am 11. Dezember in einem Abwärtstrend. Dabei sind Aufwärtskorrekturen bisher im Bereich des 10er-EMA ausgelaufen. Solange die Aktien unter dem 10er-EMA notieren, sind weitere Kursabgaben zu erwarten. Es bietet sich eine Short-Chance.AnalyseDie Aktien von alstria office befinden sich seit dem Verlaufshoch vom 03. Februar bei 14,55 Euro in einer kräftigen Abwärtsbewegung. Im Bereich von 13,50 Euro wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...