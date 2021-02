Die wichtigen Player in der Wasserstoff-Branche wie Plug Power, Nel, Ballard Power und auch FuelCell Energy haben eine Horror-Woche hinter sich. Bei all diesen Werten ist es zu einem enormen Abverkauf gekommen. Die Rallye der letzten Monate ist nun unterbrochen. So sieht es jetzt aus charttechnischer Sicht aus.Bereits seit Mitte November bewegt sich die FuelCell-Aktie steil nach oben. Anfang Januar hat sich dabei der Aufwärtstrend nochmals beschleunigt, sodass die Aktie am 10. Februar ein neues ...

Den vollständigen Artikel lesen ...