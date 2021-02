DJ 6. HR Start-up Award: Die Bewerbungsphase startet!

DGAP-Media / 2021-02-22 / 09:52 . Innovationen von HR Start-ups vor allem in der Krise eine Bühne bieten . Finalisten gewinnen Business Coaching, Networking- und Publikations-Möglichkeiten, Gewinner zusätzlich Werbe-Budget Frankfurt am Main, 22.02.2021. Der HR-Start-up Award startet in die nächste Bewerbungsphase und geht damit 2021 in die sechste Runde. Auch dieses Jahr rufen der Bundesverband der Personalmanager (BPM), die hkp/// group, das Human Resources Manager Magazin und die Quadriga Hochschule alle Gründerinnen und Gründer mit innovativen Lösungen für das Personalmanagement und die Zukunft der Arbeit auf, sich um die prestigeträchtige Auszeichnung zu bewerben. Start-ups, die das Finale erreichen, erwartet ein fundiertes Business Coaching durch eines der hochkarätigen Jury-Mitglieder, zwei Tage Networking in Berlin sowie Publikationsmöglichkeiten und eine große Bühne vor ihrer direkten Zielgruppe. Gewinnerinnen und Gewinner erhalten zudem ein Werbe-Budget im Wert von 5.000 Euro für reichweitenstarke HR-Fachmedien. Das Bewerberportal erreichen alle Interessierten über die Award-Website (www.hrstartupaward.com). Die Bewerbungsphase endet am 30. Mai 2021. Showdown auf dem Personalmanagementkongress Vergeben wird der Innovationspreis am 31. August 2021 wie jedes Jahr im Rahmen des Personalmanagementkongresses in Berlin - eines der größten deutschsprachigen HR-Events. Dass die Veranstaltung, die sonst bis zu 1.500 Präsenzgäste zählt, auch in Zeiten der Corona-Pandemie erfolgreich und sicher durchgeführt werden kann, zeigte sich bereits im letzten Jahr durch kreative, hybride Formate und ein durchdachtes Hygiene-Konzept. Der HR Start-up Award blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Mit 43 Einreichungen wurde 2020 die zweithöchste Anzahl an Bewerbungen erzielt (2019: 46). Im Finale standen drei innovative Lösungen für das Personalwesen: Danielle Software präsentierte eine digitale Lösung für die Personalorganisation, die aufwendigen und papierlastigen HR-Prozessen den Kampf ansagt. Jobpal stellte einen Chatbot für das Recruiting vor, der Unternehmen ermöglicht, schnell auf Anfragen von Kandidatinnen und Kandidaten zu reagieren. Userlane zeigte wiederum ein Tool, das Mitarbeitenden das Erlernen neuer Software im Sinne einer Navigation in der Anwendung erleichtert. Das vor Ort und online anwesende Fachpublikum wählte - passend zum 5. Geburtstag des Awards - gleich zwei Finalisten auf das Siegertreppchen: Günther Fernbach, CEO und Gründer von Danielle Software, und Kristina Schneider, Digital Adoption Consultant bei Userlane. HR Start-ups insbesondere in der Corona-Krise von Bedeutung "Die Herausforderungen, die wir in den Unternehmen derzeit zu bewältigen haben, dürfen den Blick für Innovationen in HR nicht verstellen. Die mittlerweile zahlreichen HR Start-ups können dabei einen gewichtigen Teil zur Lösung beitragen", erklärt Elke Eller, Mitinitiatorin und Co-Vorsitzende der Award-Jury sowie Personalvorständin der TUI. "Der HR Start-up Award ist deshalb gerade jetzt ein wichtiges Brennglas für langfristige Entwicklungen und aufkommende Trends", so Eller. Auch Inga Dransfeld-Haase, Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager und Direktorin People & Culture Deutschland/Österreich/Schweiz bei BP Europa, unterstreicht: "Start-ups in HR sind eine wichtige Triebfeder für die Weiterentwicklung unserer Profession. Sie gestalten die Arbeitswelt der Zukunft maßgeblich mit. Aus diesem Grund ist es mir persönlich, aber auch dem BPM als Institution, ein besonderes Anliegen, sie durch den HR Start-up Award auch 2021 wieder in den Austausch mit Personalverantwortlichen zu bringen." Was Unternehmen mit Blick auf eine Zusammenarbeit mit Start-ups in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wichtig ist, erläutert Michael H. Kramarsch, Start-up Investor und Managing Partner der hkp/// group und gemeinsam mit Elke Eller Initiator und Vorsitzender der Jury: "Start-ups müssen einen klar erkennbaren Mehrwert für Unternehmen bieten. Dieser liegt gerade jetzt darin, Prozesse effizienter, effektiver und damit ressourcenschonender zu gestalten. Die auf dem HR Start-up Award präsentierten Lösungen der letzten Jahre sind gute Beispiele dafür. Unternehmen sollten daher noch intensiver mit Start-ups kooperieren und sich deren kreativen Lösungen und Unternehmergeist öffnen." Die Jury Wie relevant Start-ups für die HR-Profession sind, lässt sich auch an der hochkarätigen Besetzung der Jury des HR Start-up Awards ablesen. Insgesamt neun Top-Entscheiderinnen und Entscheider küren wie jedes Jahr die Finalisten, die auf dem Personalmanagementkongress in Form von Pitches um die Gunst des Fachpublikums wetteifern. Folgende Persönlichkeiten sind Mitglied der Jury: . Inga Dransfeld-Haase, Direktorin People & Culture Deutschland/Österreich/Schweiz, BP Europa, und Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager (BPM) . Dr. Elke Eller, HR Vorstand und Arbeitsdirektorin, TUI (Jury-Vorsitzende) . Prof. Dr. Christian Gärtner, Professor für Human Resources Management und Digitalisierung der Arbeitswelt, Hochschule München . Michael H. Kramarsch, Start-up Investor sowie Gründer und Managing Partner der hkp/// group (Jury-Vorsitzender) . Åsa Lautenberg, Chief People Officer (CPO), Viessmann . Dr. Michael Prochaska, Vorstand Personal und Recht, ANDREAS STIHL . Marie-Eve Schröder, Director of Sales DACH, Facebook . Dr. Jochen Wallisch, Executive Vice President HR, Siemens . Dr. Rainer Zugehör, CEO, MovingIMAGE24 Der HR Start-up Award wurde von der hkp/// group gemeinsam mit dem Bundesverband der Personalmanager (BPM), der Quadriga Hochschule sowie dem Human Resources Manager Magazin ins Leben gerufen, um Innovationen in HR zu fördern sowie Start-ups und etablierte Unternehmen enger miteinander zu vernetzen. Kontakt und Ansprechpartner Constantin Härthe PR & Online Marketing Manager hkp/// group Tel +49 69 175 363 312 Mobile +49 176 15 363 312 constantin.haerthe@hkp.com Ende der Pressemitteilung =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Emittent/Herausgeber: hkp/// group Schlagwort(e): Internet&Multimedia 2021-02-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de =----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1169914 2021-02-22

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2021 03:52 ET (08:52 GMT)