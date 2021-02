Das schlechte Wetter in den USA hat bei RWE in der vergangenen Woche zu einer Gewinnwarnung geführt. Nach den Kursverlusten im Vorfeld kam es bei der Aktie daraufhin aber zu keinem weiteren Abverkauf. Vielmehr könnte sich der jüngste Rücksetzer als Kaufgelegenheit entpuppen.Die Gewinnwarnung wegen des Eiswetters in Texas ist für RWE natürlich negativ. Doch es handelt sich um einen Einmaleffekt und gerade im Bereich Erneuerbare Energien sind witterungsbedingte Einflüsse nicht zu vermeiden. Zahlreiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...