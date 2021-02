Stuttgart (ots) - Erste Folge "Five Souls: Freundschaft mit dem Ex - easy oder Illusion?" mit Hadnet Tesfai, Tasha Kimberly, Thelma Buabengab 25. Februar 2021, 17 Uhr bei Youtube und Instagram"Lass uns Freunde bleiben" ist einer der meistgesagten Sätze nach einer Trennung - er genießt fast schon Kultstatus. Tasha Kimberly, Hadnet Tesfai und Thelma Buabeng sprechen in der ersten Folge der Talkshow "Five Souls" vom SWR gemeinsam mit den Journalistinnen Anna Dushime und Shila Behjat über das Verhältnis zu Exfreund*innen. Die neue Talkshow "Five Souls: Freundschaft mit dem Ex - easy oder Illusion?" ab Donnerstag, 25. Februar 2021, 17 Uhr auf dem Youtube-Kanal Five Souls (https://www.youtube.com/channel/UCTrcZJCPCA5k-B_x9oV-Rvg). Begleitende Inhalte bei Instagram unter @five.souls.talk. Der Pilot "Five Souls: Schwiegereltern - Fluch oder Segen?" steht seit 18. Februar 2021 auf Youtube zur Verfügung.Freundschaft oder klarer Schlussstrich?Wie gesund ist es, mit dem oder der Ex eng befreundet zu bleiben? Denn ein klarer Schlussstrich unter eine Beziehung, die offensichtlich nicht gut oder nicht gut genug war, kann helfen, den nötigen Abstand zu gewinnen. Können Freundschaften mit Verflossenen funktionieren oder bleibt es im Grunde ein ewiges Warmhalten? Und was sagen neue Partner*innen dazu? Tasha Kimberly, Hadnet Tesfai, Thelma Buabeng, Anna Dushime und Shila Behjat erzählen, wie sie mit einer Trennungssituation umgehen. Auch das Publikum kann über den Instagram-Kanal @five.souls.talk Erfahrungen und Geschichten zum Thema einbringen."Five Souls"Die Talkshow "Five Souls" vom SWR bildet nuanciert und mit Humor tiefgründige Gespräche eines Freundeskreises ab. Das wöchentliche Talk-Format auf Youtube greift relevante Themen aus dem Beziehungskosmos auf und setzt diese humoristisch um, ohne dabei die Ernsthaftigkeit zu verlieren. Ob über Familie, Partnerschaft, Sex, Berufsleben oder die Beziehung zu sich selbst - hier werden Themen besprochen, die auch beim Brunch oder Kaffee mit besten Freund*innen auf den Tisch kommen. Das Format stellt eine kleine Oase der Unterhaltung und des Wohlfühlens in politisch turbulenten Zeiten dar.Ehrliche Gespräche aus fünf PerspektivenJeden Donnerstag laden Hadnet Tesfai, Tasha Kimberly und Thelma Buabeng zwei Gäste ein, um über das zu sprechen, was 30- bis 40-Jährige beschäftigt. Die Atmosphäre ist vertraut, locker und liebevoll. Für das Publikum fühlt es sich an, als würde es seinem engsten Freundeskreis bei einem privaten Treffen zusehen. Auf dem Instagram-Kanal @five.souls.talk können sich alle zu den Themen äußern und durch Einsenden von Community-Stories Teil des Formats werden."Five Souls: Freundschaft mit dem Ex - easy oder Illusion?"Ab 25.2.2021, 17 Uhr, auf dem Youtube-Kanal Five Souls (https://www.youtube.com/channel/UCTrcZJCPCA5k-B_x9oV-Rvg) und bei Instagram unter @five.souls.talk.Die Folge"Five Souls: Dating und Fetisch - Ab wann wird Geschmacksache zum Problem?" ist ab 4.3.2021 zu sehen.Der Pilot "Five Souls: Schwiegereltern - Fluch oder Segen?" steht seit 18. Februar 2021 auf Youtube zur Verfügung.Akkreditierte Journalist*innen finden die Folge "Freundschaft mit dem Ex - easy oder Illusion?" aus der Reihe "Five Souls" ab Mittwoch, 24. Februar 2021, 12 Uhr, im SWR Vorführraum unter presseportal.SWR.de.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/five-souls-youtubePressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4844438