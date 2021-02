TUI-Aktie: Starker Wochenstart! Die TUI-Aktie präsentiert sich zum Start in die neue Woche deutlich fester und steigt aktuell um rund 4,5% in einem schwachen Gesamtmarkt. Damit summiert sich der Kursgewinn in der Wochenbetrachtung auf rund 15% - auf Jahressicht müssen Aktionäre des Reisespezialisten jedoch immer noch einen Verlust in Höhe von 60% ausweisen. Wie geht es jetzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...