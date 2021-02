Infineon-Calls mit hohen Chancen bei Fortsetzung der Rally

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) befindet sich seit dem März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung auf bis zu 35,53 Euro vom 14.1.21. Laut Analyse von www.godmode-trader.de schwenkte die Aktie danach in eine Konsolidierung ein, die am vergangenen Freitag nach oben hin verlassen wurde und in einem Mehrjahreshoch von 36,77 Euro endete.

Etabliert sich die Aktie oberhalb von 35,92 dann könnte sich die Aufwärtsbewegung direkt auf 40 Euro bzw. 45 Euro fortsetzen. Unterhalb von 35,21 Euro würde sich das Chartbild allerdings eintrüben, was zu einem Test des Aufwärtstrends bei 33,60 Euro führen könnte. Gelingt der Aktie, die derzeit bei 36,03 Euro notiert, in den nächsten Wochen der Anstieg auf die 40 Euro, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 37 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 37 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 1, ISIN: DE000DFT3B11, wurde beim Aktienkurs von 36,03 Euro mit 2,75 - 2,80 Euro gehandelt.

Kann die Infineon-Aktie in spätestens einem Monat auf 40 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 4,80 Euro (+71 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,833 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,833 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE5PZW7, wurde beim Aktienkurs 36,03 Euro mit 3,26 - 3,29 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 7,16 Euro (+118 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 31,5671 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 31,5671 Euro, BV 1, ISIN: DE000PF6HXF8, wurde beim Aktienkurs 36,03 Euro mit 4,67 - 4,69 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 40 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 8,43 Euro (+80 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.