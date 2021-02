Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Zeit wurden diverse Bankanleihen emittiert, so die Analysten der Helaba.Es habe sich gezeigt, dass die Nachfrage deutlich höher gewesen sei als das Angebot, selbst wenn die Papiere nicht dem ESG-Segment angehört hätten. Die Emissionsvolumina würden zum Teil deutlich überzeichnet und die anfänglichen Spreads würden sich einengen. Auch am Sekundärmarkt seien die Spreads noch vergleichsweise eng - dies gelte auch für das Verhältnis zwischen den Spreads von Senior-Non-Preferred- und Senior-Preferred-Bankanleihen. Von einer erhöhten Risikoaversion könne daher nicht gesprochen werden, auch wenn sich der ITRAXX Senior Financial auf einem etwas höheren Niveau eingependelt habe. ...

