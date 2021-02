Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Bondmärkten tendierten die Zinsstrukturkurven in der Berichtswoche etwas steiler, so die Experten von Union Investment.Der Renditeanstieg der richtungsweisenden zehnjährigen Laufzeiten habe sowohl in den USA als auch in Deutschland jeweils zehn Basispunkte betragen. Bundesanleihen hätten sich somit zuletzt mit minus 0,33 und die US-Pendants mit plus 1,3 Prozent verzinst. In Japan seien laufzeitgleiche Staatspapiere erstmals seit 2018 wieder über die 0,1 Prozent-Renditemarke geklettert. ...

