München (ots) - Die Stimme von Rufus Beck gehört zu den bekanntesten in Deutschland. Exklusiv für den Hase und Igel Verlag hat der prominente Vorleser nun sechs ausgewählte Klassenlektüren vor laufender Kamera eingelesen. Die kostenlose Videoreihe eignet sich perfekt, um Kinder im Erstlesealter für Geschichten und Bücher zu begeistern!Die Filme sind insbesondere für Lehrerinnen und Lehrer im Deutschunterricht lektürebegleitend einsetzbar. Vor allem Kinder mit Leseschwierigkeiten lassen sich auf diese Weise leichter an den Erzählstoff heranführen und bauen erst gar keine Hemmungen vor dem Lesen eines ganzen Buch auf.Selbstverständlich ist diese Videoreihe auch außerhalb des Unterrichts ein tolles Seh- und Hörerlebnis und damit Leseförderung pur.Den Beginn macht die Geschichte Hotte und das Unzelfunzel. Sie handelt von dem Erstklässler Hotte, der morgens so gar nicht fit werden will für die Schule und sogar im Unterricht einschläft. Doch im Traum erscheint ihm das Unzelfunzel, das allerlei Schabernack treibt rund um den Schulstoff, den die Lehrerin eigentlich durchnehmen will (Lesung online vom 22.02. - 02.04.2021).Unter www.hase-und-igel.de stehen sechs Videos für jeweils ca. sechs Wochen auf der Homepage des Hase und Igel Verlags zur Verfügung. Dort finden sich ebenfalls der Kalender mit allen Ausstrahlungsterminen und nähere Informationen zu den Büchern.