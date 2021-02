Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten bleibt trotz eines kräftigen Anstiegs des Ifo-Geschäftsklimaindex getrübt. Dax und EuroStoxx50 gaben am Montag jeweils rund 0,6 Prozent auf 13.907 und 3687 Punkte nach. Für Anspannung sorgte die Entwicklung an den weltweiten Anleihemärkten, wo die Renditen erneut deutlich anzogen.

