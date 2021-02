Stuttgart (ots) - "Marktcheck deckt auf - das Geschäft mit Fakebewertungen" am Dienstag, 23. Februar 2021, 21 bis 21:45 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf YoutubeTäglich shoppen Millionen von Kund*innen bei Amazon Marketplace. Dabei vertrauen viele auf positive Rezensionen anderer Verbraucher*innen und die Anzahl der Sterne. In einer Recherche deckt "Marktcheck" auf, wie sich viele Händler*innen die positiven Bewertungen erkaufen. "Marktche ck deckt auf - das Geschäft mit Fakebewertungen" am Dienstag, 23. Februar 2021, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARD Mediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck), online bei SWR (http://www.swr.de/marktcheck) und auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck).BewertungsbetrugDas Problem ist Amazon bekannt. Seit Jahren versucht der Internetriese, die Machenschaften der Bewertungsbetrüger*innen zu stoppen und sperrt immer wieder Accounts. Trotzdem wird weiter mit allen Tricks um das beste Ranking gekämpft, sehr zum Nachteil seriöser Händler*innen und unwissender Kund*innen.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie auf SWR.de unter www.SWR.de/marktcheck.Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheckFotos bei www.ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/qctxxz.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4844659