Das weltweite Wachstum wird bei 4,3 Prozent erwartet - unter der Annahme, dass die großen Volkswirtschaften bis Sommer mindestens 60 Prozent ihrer Bevölkerung impfen können. Die Wirtschaftserholung werde ungleichmäßig verlaufen. Die Staatshilfen vernebelten die Insolvenz-Situation, so Coface am Montag. Die österreichische Wirtschaft sei am stärksten betroffen vom Rückgang des Konsums der privaten ...

