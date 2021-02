Europas größter Versicherer überraschte am Freitag den Markt mit sehr guten Ergebnissen zum abgelaufenen, Corona-verseuchten Geschäftsjahr 2020. Trotz der Belastungen in Folge der Pandemie musste die Allianz nur einen kleinen Gewinnrückgang verkünden. Das sagen jetzt die Analysten zum Zahlenwerk. Analyst Ashik Musaddi von JPMorgan beließ seine Einstufung für die Allianz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 224 Euro. Die wichtigsten Kennzahlen seien stark ausgefallen. So erzielte der Versicherer ...

