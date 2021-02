Köln (ots) - Sterne sind die neue Währung im Internet. Unternehmen mit vielen positiven Bewertungen haben es leichter, neue Kunden zu gewinnen und ihre Produkte zu verkaufen. Der Drang nach Sternen und positiven Online-Bewertungen ist groß. Windige Agenturen, die Fünf-Sterne-Bewertungen zum Kauf anbieten, machen kräftig Kasse.Das Feature von Autorin Eleni Klotsikas zeigt, wie das Geschäft mit gekauften Bewertungen funktioniert. Dafür hat sie sich als sogenannte Clickworkerin bei einer Bewertungsagentur eingeschleust und erfahren, wie man mit Schreiben von Fake-Bewertungen Geld verdienen kann. "Faules Lob im Netz - Ein Feature über das Geschäft mit Online-Bewertungen" heißt das neue ARD radiofeature, das ab Mittwoch, 24. Februar 2021, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.Die Hintermänner dieser zweifelhaften Agenturen verstecken sich hinter intransparenten Firmengeflechten mit Sitz in Steuerparadiesen. Damit entziehen sie sich dem Zugriff der Justiz. Große Online-Portale fürchten um ihre Glaubwürdigkeit und fahnden deshalb selbst nach den Betrügern. Das Geschäft floriert dennoch, wie ein Whistleblower erzählt: Ärzte, Anwälte, Autohäuser, Online-Händler und KFZ-Gutachter aus ganz Deutschland zahlen Hunderte von Euro für gekauftes Lob im Internet. Manche geben sogar den Text vor. Die Dreistigkeit, mit der getrickst wird, scheint grenzenlos.Mitunter hat das fatale Folgen für die Verbraucher. Sie geraten an schlechte Dienstleister, wie der Fall eines plastischen Chirurgen zeigt. Beim Ärztevergleichsportal Jameda beeindruckte er mit über 100 positiven Bewertungen. In Wirklichkeit hat er viele seiner Patient*innen durch grobe Behandlungsfehler entstellt und traumatisiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn.Auch bei Amazon finden sich fragwürdige Produkte, die durch gekaufte Bewertungen prominent platziert sind. Das weltweit größte Online-Kaufhaus versucht inzwischen selbst gegen diese Bewertungen vorzugehen.Eleni Klotsikas, geboren 1976 in Berlin, arbeitet für das ZDF und für ARD-Hörfunksender. Sie berichtet für Frontal 21, Tagesmagazine und produziert Hörfunkfeature für die ARD. Ihr Hörfunkfeature "Odyssee im Euroraum" wurde mit dem Ernst-Schneider-Preis ausgezeichnet. Sie deckte Missstände in der Justiz und im Gesundheitswesen auf. Ihre Leidenschaft gehört dem investigativen Journalismus.Journalist*innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören.Sendetermine:SWR 2 Mittwoch, 24. Februar 2021, 22:03 UhrMDR Kultur Mittwoch, 24. Februar 2021, 22:00 UhrBR 2 Samstag, 27. Februar 2021, 13:05 UhrSR 2 KulturRadio Samstag, 27. Februar 2021, 17:04 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 27. Februar 2021, 18:05 UhrNDR Info Sonntag, 28. Februar 2021, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 28. Februar 2021, 13:04 Uhrhr2-kultur Sonntag, 28. Februar 2021, 18:05 UhrRedaktion: Wolfram Wessels (SWR)Eine Produktion des Südwestrundfunks für das ARD radiofeature 2021.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4844779