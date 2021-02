von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Laut vorläufiger Geschäftszahlen stiegen die Erlöse auf knapp 2,8 Milliarden Euro. In Europa geht Delivery Hero davon aus, die Gewinnschwelle erreicht zu haben. In der Region Naher Osten und Nordafrika sei ein operativer Gewinn (Ebitda) von 99 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...