Ungeachtet der Sorgen vor der Ausbreitung von Coronavirus-Varianten beginnen in Deutschland weitere Öffnungsschritte: Am Montag gab es in zehn Bundesländern wieder Präsenzunterricht an Grundschulen. Bundeskanzlerin Angela Merkel plädierte im CDU-Präsidium dafür, dass weitere Lockungsschritte mit umfangreichen Tests abgesichert werden müssten,...

Den vollständigen Artikel lesen ...