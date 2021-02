Huawei hat mit dem "Display 23.8 Zoll" einen ersten Bildschirm für dem deutschen Markt vorgestellt. Der Monitor dürfte mit dem erschwinglichen Preis von knapp 160 Euro interessant für den Einsatz im Homeoffice sein. Mit dem Display 23.8 Zoll setzt Huawei die Diversifizierung seines Portfolios in Deutschland fort. Nach vernetzten Lautsprechern und Overear-Kopfhörern ist jetzt passend zum zwangsläufigen Homeoffice-Trend der Bildschirm-Markt an der Reihe. Im Unterschied zu den bisherigen neuen Kategorien Huaweis, die eher in höheren Preisregionen angesiedelt waren, verfolgt der Hersteller bei seinem ersten ...

