Paris (www.fondscheck.de) - Im Januar sammelten Aktien und festverzinsliche Wertpapiere auf breiter Front beträchtliche Vermögenswerte ein, so die Experten von Lyxor Asset Management.Schwellenländer-Produkte hätten sich dabei besonders starker Zuflüsse erfreut, sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen. Rentenfonds und Renten-ETFs hätten zusammen 27,6 Milliarden Euro an Netto-Neugeldern eingesammelt. Davon seien 25,7 Milliarden Euro in offene Fonds und 1,9 Milliarden Euro in ETFs geflossen. ...

