Doré Copper Mining hat sein Financing geschlossen und verfügt nun über 16 Mio. CAD in der Kasse. Die Aktie legte auch im Zuge stark steigender Kupferpreise am Freitag kräftig zu. Dennoch hat sie noch hohes Potenzial, denn allein ein Drittel des Börsenwerts ist nun mit harten Dollars unterlegt.

Kupferpreis: Auf dem Weg zum Allzeithoch!

Der Kupferpreis kennt derzeit kein Limit. Am Freitag ging es noch einmal kräftig nach oben, zum Wochenauftakt notiert die Tonne bei 9.250 US-Dollar. Zum Allzeithoch aus dem Februar 2011 bei knapp 10.200 Dollar fehlt nun nicht mehr viel. Als Haupttreiber wurden die Käufer aus China ausgemacht, die nach dem Neujahrsfest ihre Lager füllen. Die Rohstoff-Analysten der Commerzbank sehen eine Überhitzung, aber auch ein starkes Momentum und zwei gute Argumente für weiter steigende Preise: "Betrachtet man Kupfer als Konjunkturbarometer, ist der Preisanstieg ein Zeichen von Wirtschaftserholung. Er deutet aber auch auf Inflation hin", schreiben sie heute in ihrem Marktkommentar.

Doré Copper Mining: 16 Mio. Dollar in der Kasse

Und gegen Inflation sichert man sich am besten mit harten Assets ab! Zu den harten Assets zählen auch die Aktien von Doré Copper Mining (0,90 CAD | 0,61 Euro; CA25821T100). Die Kanadier haben am Donnerstag ihr Financing geschlossen. Das Interesse von Investorenseite war so groß, ...

