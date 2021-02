Wertpapiere des Fintech-Konzerns Workday haben sich in diesem Jahr äußerst positiv entwickelt und konnten über das 138,2 % Fibonacci-Retracement zulegen. In der abgelaufenen Woche drohte die Aktie darunter einzubrechen, konnte ein Verkaufssignal jedoch abwenden. Das nährt die Annahme weitere Zugewinne bei Workday, sodass die laufende Aufwärtsbewegung bestehend seit Mitte März letzten Jahres an das nächstgrößere Projektionsziel ...

