Frankfurt (ots) - Die polnische XTB-Gruppe (WSE: XTB) hat ihre vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 2020 bekanntgegeben: Der an der Warschauer Börse gelistete, weltweit führende Forex & CFD Broker, der auch in Frankfurt am Main ein Büro unterhält, verzeichnet dynamische Steigerungen in allen wichtigen Bereichen.Mit 178,3 Mio. Euro (233,4 % Anstieg im Vergleich zu 2019) erzielte die XTB-Gruppe das höchste Betriebsergebnis ihrer Geschichte. Hinzu kommen 89,9 Mio. Euro Nettogewinn (597,4 % Anstieg) und ein EBIT von 115,4 Mio. Euro (689,3 % Anstieg). Im vierten Quartal verzeichnete der internationale Anbieter für Finanzdienstleistungen Betriebserträge von 31,3 Mio. Euro Höhe (20,8 Mio. Euro im vierten Quartal 2019) und 9,1 Mio. Euro Nettogewinn (im Vergleich zu 8,6 Mio. Euro 2019). Für das hervorragende Jahresergebnis sind neben starken Schwankungen im Finanz- und Rohstoffsektor auch die Zinssenkungen verantwortlich, die den Handel mit Finanzinstrumenten sehr attraktiv gemacht haben."2020 war ein sehr gutes Jahr für XTB", bestätigte Vorstandsvorsitzender Omar Arnaout. "Dreistellige Umsatz- und Gewinnzuwächse wären ohne die harte Arbeit an unserem Produkt, unserer Technologie und unseren Dienstleistungen unmöglich gewesen. So haben wir die Entwicklungs- und Wachstumschancen genutzt, die sich durch die überdurchschnittlich volatilen Märkte ergeben haben. Wir wollen die Investmentgesellschaft erster Wahl sein - nicht nur für Kunden in Polen und Europa, sondern in der ganzen Welt." XTB unterhält Niederlassungen in mehr als 13 Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Chile.Neben dem Privatkundengeschäft, das den Großteil der Konzernumsätze ausmacht, baute XTB das institutionelle Geschäft unter der Marke X Open Hub (XOH) aus. XOH bietet Liquidität und Technologie für andere Finanzinstitute, einschließlich Brokerhäuser. Dieser Bereich verzeichnete 23,5 Mio. Euro Umsatz, verglichen mit 4,8 Mio. Euro im Jahr 2019. Die operativen Kosten beliefen sich 2020 auf 63,0 Mio. Euro (2019: 40,4 Mio. Euro). Der Anstieg geht hauptsächlich auf wachsende Marketingkosten, steigende Gehalts- und Sozialleistungskosten sowie Beschäftigungszuwachs zurück.Mehr als eine Viertelmillion XTB-KundenGrundlage der soliden Entwicklung ist der stetig wachsende Kundenstamm: Mit 112.025 neuen Kunden verzeichnete XTB 2020 einen weiteren Rekord, der nicht nur einem Jahresanstieg von 206,5 %, sondern auch dem gesamten Neukundenzuwachs der letzten sechs Jahre entspricht. Insgesamt haben über 261.000 Menschen die Dienstleistungen des polnischen Brokers in Anspruch genommen. Die Anzahl aktiver Kunden (mindestens eine Transaktion in zwölf Monaten) stieg 2020 auf 107.287, im Vergleich zu 45.837 Kunden im Jahr 2019. Auch die durchschnittliche Anzahl aktiver Kunden (mindestens eine Transaktion in drei Monaten) verdoppelte sich auf 58.069."Das Wachstum aktiver Kunden ist und bleibt eine unserer Top-Prioritäten", so Arnaout. "Wir wollen das Beste daraus machen, dass sich immer mehr Menschen für Investments interessieren. Zur Basis gehören erfahrene Investoren ebenso wie die, die gerade erst in die Investment-Welt eingetaucht sind."Das dynamische Kundenwachstum stand im Einklang mit hoher Transaktionstätigkeit und der Anzahl abgeschlossener Kontrakte in Lots. Folglich belief sich der Handel mit derivativen Instrumenten auf 3,175 Mio. Lots (2019: 1,597 Mio. Lots), die Rentabilität pro Lot stieg auf 56 Euro (2019: 35 Euro).Dividenden-RichtlinienDer Vorstand von XTB hält an seiner Absicht fest, der Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende gemäß unternehmerischer Dividenden-Richtlinien zu empfehlen. Eine diesbezügliche Empfehlung wird im März dieses Jahres vorgelegt werden, nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts.Chancen ergreifen und globale WeiterentwicklungDen Kundenstamm zu vergrößern, bedeutet die globale Marktposition zu stärken, durch effektives Management günstiger externer Faktoren sowie Optimierungen im Angebots-, Technologie- und Servicebereich. Gefördert werden diese durch zahlreiche Initiativen, darunter das neue Dauerangebot "0% Kommission" auf echte Aktien und ETFs (Exchange Traded Funds) bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 Euro. Eine Marketingkampagne mit José Mourinho, einer der besten Fußballmanager der Welt und für zwei Jahre XTB-Markenbotschafter, begleitet das mit großer Begeisterung aufgenommene Angebot. XTB-Kunden haben Zugang zu insgesamt 4.500 Finanzinstrumenten, darunter über 2.000 echte Aktien von den 16 größten Börsen weltweit, und ETFs, einschließlich Rohstoffen, Immobilien und Anleihen, sowie Zugang zum Forex-Markt und zu Kryptowährungen.Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika setzt XTB zudem die Expansion in neue Märkte fort: Am 9. Januar 2021 wurde im DIFC (Dubai International Financial Center) die XTB MENA Limited gegründet. Derzeit konzentriert sich das Management darauf, die Bedingungen der lokalen Aufsichtsbehörde DFSA zur Aufnahme der für die erste Hälfte von 2021 geplanten Geschäftstätigkeit zu erfüllen. In Südafrika machen es komplexe formale und rechtliche Bedingungen aktuell nicht möglich, ein Datum zur Geschäftsaufnahme anzugeben."Wir haben eine deutliche Vision für die Entwicklung in 2021", fasst Arnaout zusammen. "Mindestens 120.000 Neukunden gewinnen, ein neues Büro in Dubai eröffnen und unsere Aktivitäten in Märkten ausbauen, in denen wir bereits präsent sind. Außerdem konzentrieren wir uns auf Top-Qualität in Sachen Kundenservice und Technologie, nicht nur für unsere Handelsplattform xStation und die xStation App, sondern auch in Bezug auf Sicherheit, Leistung und Stabilität. Die letzten Tage haben gezeigt, wie wichtig es für Kunden ist, wann immer sie wollen in die Instrumente zu investieren, die sie interessieren. Wir werden alles tun, damit XTB diese Möglichkeiten bietet; heute und in der Zukunft."Weitere detaillierte Informationen zu den Aktivitäten der XTB-Gruppe im Jahr 2020 gibt es im aktuellen Bericht Nr. 2/2021, "Vorläufige Finanz- und Betriebsergebnisse für das Jahr 2020", zum Download unter dieser Adresse (https://ircdn.xtb.com/files/2021/02/03164106/RB-2-2021-Wstepne-wyniki-finansowe-i-operacyjne-2020-ENG-www.pdf).CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.Über die XTB Group:Die XTB Group ist ein internationaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen im Handel mit Finanzinstrumenten: Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung auf dem internationalen Parkett bietet XTB Privatanlegern sofortigen Zugang zu Hunderten von globalen Märkten. Die Gruppe besteht aus Unternehmen mit einem der größten börsennotierten FX & CFD-Broker der Welt und ist spezialisiert auf OTC-Aktivitäten, insbesondere Contracts For Difference. Reguliert werden die Unternehmen der XTB Group von den weltweit größten Aufsichtsbehörden, darunter FCA, CySEC und KNF. XTB ist ein Fintech-Unternehmen, das auf Vertrauen, Technologie und Service basiert. Mit der hauseigenen preisgekrönten Handelsplattform xStation und der xStation App bietet die Gruppe Anlegern über 4.500 Instrumente, darunter echte Aktien, echte ETFs und CFDs auf Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien, ETFs und Kryptowährungen. 2004 expandierte die XTB Group in wichtige Märkte in Europa, Lateinamerika und Asien.Pressekontakt:Sascha BöhmannITMS Marketing GmbHE-Mail: Sascha.Boehmann@itms.comTel.: +49 6032-3459-223Piotr DoboszXTB Global PR ManagerE-Mail: Piotr.dobosz@xtb.comTel.: +48 668 121 754Facebook: https://www.facebook.com/xtbdeTwitter: https://twitter.com/xtbdeInstagram: https://www.instagram.com/xtb_deYouTube: https://www.youtube.com/xtbdeOriginal-Content von: XTB Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153425/4844979