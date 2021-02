Der Automobilzulieferer Schaeffler hat angekündigt, rund 80 Millionen Euro in ein neues Zentrallabor in Herzogenaurach zu investieren, das bis zum Jahr 2023 fertiggestellt werden soll. Vor Ort will Schaeffler "Kernkompetenzen und Schlüsseltechnologien" bündeln. Das Zentrallabor wird laut der Mitteilung des Unternehmens auf einer Gesamtfläche von rund 15.000 Quadratmetern künftig 15 Laboren und mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...