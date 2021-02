Lysaker, Norwegen (ots) - "Größte gekühlte Containerflotte der Welt"TECO 2030 hat von DOLE einen Auftrag über 2 zusätzlichen TECO-Ballastwasseraufbereitungssystemen erhalten - "die größte gekühlte Containerflotte der Welt". Dieser Auftrag, der für das Ökosystem eine Schutzlösung ist, ist dem TECO 2030 Team in Miami, USA, erteilt worden und hat einen Wert von ca. 1,8 Mio. NOK. Dies ist zusätzlich zu den 4 TECO 2030 BWTS-Systemen, welche Anfang dieses Monats schon verkauft wurden. Der Gesamtverkauf für 6 Systeme beträgt 5,3 MNOK."Durch den Verkauf bestehender und bewährter Technologien zur Reduzierung der Schadstoffemissionen und der Verschmutzung durch Schiffe wird TECO 2030 bedeutende Einnahmequellen haben, während wir an unserem ehrgeizigsten Projekt arbeiten, der Entwicklung der TECO Marine Fuel Cell, einer speziell auf Wasserstoff basierenden Brennstoffzelle für den maritimen Gebrauch. Der Auftrag von DOLE veranschaulicht diese Kombination aus kurzfristigem Umsatz und langfristiger Entwicklung perfekt ", sagte Tore Enger, CEO von TECO 2030 ASA.Schiffe müssen zur Erhöhung ihrer Stabilität und zum Beladungsausgleich Ballastwasser aufnehmen, das in Tanks transportiert wird. Das Ballastwasser wird im Hafen aufgenommen, wandert mit dem Schiff um die Welt und wird samt den im Wasser enthaltenen Organismen in anderen Häfen wieder hinausgepumpt. Um invasive Arten und mögliche gesundheitliche Probleme zu vermeiden, muss das Ballastwasser eines Schiffes aufbereitet werden, bevor es wieder ins Meer eingeleitet wird.Das TECO-Ballastwasseraufbereitungssystem, das von BIO-SEA produziert wird, ist ein Wasseraufbereitungssystem zur Inaktivierung und Beseitigung von Organismen im Ballastwasser. Das System entspricht den IMO D-2-Standard und den USCG-Vorschriften für die Ableitung dieses Wassers, und auch den neuen G8-Regeln, die im Oktober 2020 in Kraft getreten sind. Das TECO-Ballastwasseraufbereitungssystem entspricht IMO und USCG."Bis 2024 werden alle Schiffe ein Ballastwasseraufbereitungssystem benötigen", sagte Tore Enger, CEO von TECO 2030 ASA.Über TECO 2030 ASATECO 2030 (OSE-Ticker: TECO) - Stromversorger für Ihre emissionsfreien und emissionsarmen Schiffe. TECO 2030 befasst sich mit einer der größten Umweltherausforderungen unserer Zeit: Wie können Emissionen durch das wachsende weltweite Frachtvolumen reduziert werden? Die Schifffahrtsbranche kann durch die Implementierung neuer Technologien auf emissionsfreie Produkte umsteigen, wobei Brennstoffzellen auf Wasserstoffbasis die ultimative Lösung darstellen.Pressekontakt:Bettina Nowak, CEO USATel: +1 (786) 302-0019bettina.nowak@teco.nowww.teco2030.noOriginal-Content von: TECO 2030 ASA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148909/4845112