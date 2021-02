Im schwachen Marktumfeld präsentieren sich die Stahlwerte an der deutschen Börse am Montag wieder von ihrer stärksten Seite. So legt Salzgitter erneut rund fünf Prozent zu und klettert auf ein neues 52-Wochen-Hoch, auch der Stahlhändler Klöckner & Co hat im frühen Handel ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Schwung verleihen optimistische Worte von der Citigroup.Analyst Ephrem Ravi erwartet für 2021 einen massiven Anstieg des operativen Ergebnisses von bis zu 150 Prozent. In den Kursen sei dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...