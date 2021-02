E-Mobilitätsanbieter erhalten im Roaming-Netzwerk von has·to·be inzwischen Zugang zu mehr als 200.000 Ladepunkten in Europa. Das sind laut dem Unternehmen 90 Prozent aller öffentlichen Ladestationen in Europa. Der Zugang erfolgt für B2B-Kunden über die Funktion eMSP.OPERATION. Die eMobility-Firma mit Sitz in Österreich und Deutschland wirbt im B2B-Geschäft mit der hohen Ladenetz-Abdeckung und Ladekarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...