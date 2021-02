NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Michelin nach Gesprächen mit dem Konzern- und Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Die Manager hätten Stellung bezogen zu Investorenkritik und Zukunftschancen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Letztere würden wegen Innovationen, dem Trend zu Elektroantrieben und einer steigenden Bedeutung des margenträchtigeren Geschäfts mit Spezialreifen zum Beispiel für Flugzeuge oder Motorrad gesehen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2021 / 17:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 00:45 / ET



ISIN: FR0000121261

