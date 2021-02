Paris (www.fondscheck.de) - Chinas Wirtschaftswachstum wird sich 2021 beschleunigen, da der Aufschwung weiterhin von den drei Säulen Technologie, Nachhaltigkeit und "Dual Circulation" getragen wird, wie im 14. chinesischen Fünfjahresplan festgelegt, so die Experten von BNP Paribas Asset Management.Die Erholung der chinesischen Wirtschaft lasse sich am besten mit "first in, first out" zusammenfassen: Aufgrund effektiver COVID-19-Kontrollen und wirksamer Konjunkturmaßnahmen habe sich China früher und schneller als andere große Volkswirtschaften erholt. ...

