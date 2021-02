Der Bitcoin hat am Sonntag ein neues Allzeithoch markiert, doch zu Wochenbeginn sorgen Gewinnmitnahmen für tiefrote Vorzeichen. Kurzzeitig ist der Kurs dabei sogar unter die Marke von 49.000 Dollar abgetaucht. Doch in diesem Bereich scheinen die Bullen nun wieder das Ruder zu übernehmen. Schrecksekunde für alle Bitcoin-Fans: Wenige Stunden nachdem der Kurs am Sonntag bei 58.330 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht hat, steht er am Montagnachmittag fast 10.000 Dollar beziehungsweise 16 Prozent tiefer. ...

