Auch der Smartphone-Hersteller Xiaomi will angeblich in die Produktion von Elektroautos einsteigen. Das geht aus einem chinesischen Medienbericht hervor, der sich auf Insider-Infos stützt, aber bislang keine konkreten Details nennt. Die Pläne befänden sich noch in einem frühen Stadium. Laut den vorliegenden Informationen aus dem Bericht der "Late Post" soll das Elektroauto-Projekt direkt bei Firmengründer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...