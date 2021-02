Leverkusen/ Petit-Lancy (ots) -- Matthias Walker (44) wird per 1. Mai 2021 die Rolle des Managing Director übernehmen- Jerome de Haan tritt in den wohlverdienten RuhestandLeverkusen/ Petit-Lancy (ots) - Mazda Motor Europe GmbH (MME) und Mazda (Suisse) SA (MSSA) haben heute angekündigt, dass Jerome de Haan, heutiger Managing Director von MSSA, per Ende April 2021 in den Ruhestand treten wird. Matthias Walker, Director Sales bei MSSA, wird per 1. Mai 2021 die Rolle des Managing Director von Mazda (Suisse) SA übernehmen.In einer Erklärung liess Martijn ten Brink, Vice-President Sales & Customer Service von Mazda Motor Europe GmbH verlauten: "Wir bedauern sehr, dass Jerome nach über 18 Jahren in verschiedenen Funktionen bei Mazda, unser Unternehmen verlassen wird. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand. Wir können uns sehr glücklich schätzen mit Matthias, der Jerome in seiner Funktion als Managing Director ablösen wird, einen sehr erfahrenen und professionellen Mann an Bord zu haben. Matthias hat seine gesamte berufliche Laufbahn bei Mazda absolviert, er ist ein Teil der Mazda Familie und ist innerhalb von Mazda, bei unseren Business-Partnern sowie auch bei unseren Schweizer Händlern sehr geschätzt. Seine breitgefächerten Erfahrungen in zahlreichen Bereichen unseres Unternehmens, sowohl auf internationaler Ebene als auch im Schweizer Markt, machen ihn zur idealen Person, diese wichtige Führungsrolle zu übernehmen."Jerome de Haan sagt zu seinem Ruhestand: "Mazda war ein grosser Teil meines Arbeitslebens und ich bin stolz darauf, das Schweizer Team zweimal geführt zu haben. Trotz der Herausforderungen, vor denen wir derzeit alle stehen, bin ich zuversichtlich, dass Matthias die grossartige Arbeit mit dem Team und unserem Händlernetz fortsetzen wird. "Matthias Walker, gebürtiger Walliser (aus Naters), verheiratet mit Simone und stolzer Familienvater von zwei Söhnen, begann seine Karriere 2001 bei Mazda (Suisse) SA als Praktikant im Marketing. Von 2004 bis 2008 war er in den Bereichen Pricing und Strategie für Mazda Motor Europe tätig. 2008 wechselte er zu Mazda Motors Deutschland, wo er für das kommerzielle Geschäft (Verkauf und Customer Service) der Region Süd verantwortlich war. 2011 kehrte er als Marketing Director in die Schweiz zurück und übernahm Ende 2018 als Director Sales die Verantwortung für den Bereich Verkauf. Er hat an der Uni Bern Betriebswirtschaft, mit Spezialisierung in Marketing & Controlling, studiert. Matthias spricht Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Er kocht leidenschaftlich gerne, fährt gerne Ski und ist ein begeisterter Eishockey-Fan.Matthias Walker sagt über seine neue Ernennung: «Ich bin sehr stolz darauf, diese neue Rolle zum jetzigen Zeitpunkt zu übernehmen, in welchem wir unser Geschäft konsequent auf unsere Vision 2030 ausrichten. Selbstverständlich stehen wir aktuell alle vor grossen Herausforderungen. Ich bin jedoch überzeugt, dass wir getreu unserem Mazda-Spirit diese Herausforderungen dank einer klaren Vision, einem klaren Plan und einem fantastischen Team erfolgreich in Chancen umwandeln werden. Ich freue mich darauf, mit meinem gesamten Team und unserem treuen Mazda-Händlernetz, die Marke Mazda in der Schweiz erfolgreich in die Zukunft zu führen.»Für weitere Informationen:Giuseppe Loffredo, Director Public Relations, Mazda (Suisse) SAPhone: +41 22 719 33 60Original-Content von: Mazda (Suisse) SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005204/100865610