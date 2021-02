Mainz (ots) -Dienstag, 23. Februar 2021, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Gesine Schwan, PolitikwissenschaftlerinTipps zum Kauf von Elektrogeräten - Das neue EnergielabelKochen live im Studio - Mit Chefkoch Armin RoßmeierJunge Menschen in der Corona-Zeit - Wenn sich alle Pläne ändernApp für Blinde - Kann eine App Augen ersetzen?Dienstag, 23. Februar 2021, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinAufräumarbeiten nach Schneebruch - Gefährlicher Einsatz im WaldExpedition: Ginsheim-Gustavsburg - Unterwegs mit dem ZufallKüchenträume - Romans gebackener SpitzkohlDienstag, 23. Februar 2021, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteLinda macht Vintage-Möbel - Der neue Traumjob: Möbeldesigner*inDienstag, 23. Februar 2021, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbEddie Murphy ist zurück - "Der Prinz aus Zamunda 2" startetVerona Pooth über Schönheit - Termin in HamburgDienstag, 23. Februar 2021, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtZu wenig Tests gegen die dritte Welle - Wie das Virus die Politik überrolltDie dritte Welle sei im Anmarsch, warnen Virologen. Der Anteil der Mutationen an den Positiv-Getesteten steige exponentiell. Die Bundesregierung reagiert etwa mit Grenzschließungenzum Virusmutationsgebiet Tschechien.Dabei sind die Mutanten schon längst in Deutschland angekommen und können kaum mehr ausgesperrt werden. Ähnlich hilflos wirkt es, wenn Bundesgesundheitsminister Spahn jetzt für alle flächendeckend kostenlose Schnelltests, die er bereits im Herbst 2020 inAussicht gestellt hatte, anbietet."Frontal 21" über Viren, Mutanten - und Wellenreiter, die den Anschluss längst verloren haben.Kaum Ökostrom im Öko-Ländle - Grünes Versagen in Baden-WürttembergDer grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann regiert in Baden-Württemberg seit zehn Jahren und wollte die Erneuerbaren Energien kräftig ausbauen. Die Bilanz kurz vor der Landtagswahl im März 2021 überrascht. Ausgerechnet das "Musterländle", immerhin ein Hochtechnologiestandort, landet im Bundesvergleich auf einem der letzten Plätze."Frontal 21" über Anspruch und Wirklichkeit grüner Regierungspolitik.Lukaschenkos Auftragsmorde - Getötet im ExilDer belarussische Geheimdienst KGB bereitete Morde an Regimekritikern im Ausland vor, auch in Deutschland. Das belegt ein Tonbandmitschnitt vom 11. April 2012, der jetzt von belarussischen Dissidenten veröffentlicht wurde.Darin ist der KGB-Chef Wadim Sajzew mit zwei Offizieren zu hören, die über Anschläge auf drei in Deutschland lebende Oppositionelle gesprochen haben. Ebenso wurde die Ermordung gegen den in Belarus geborenen Journalisten Pawel Scheremet geplant, der am 20. Juli 2016durch eine Autobombe in der ukrainischen Hauptstadt Kiew getötet wurde."Frontal 21" über die Lukaschenko-Diktatur, die auch Attentate in Deutschland plante.Zu wenig Wildnis - Deutschland verfehlt Naturschutz-ZielMehr als zehn Jahre nach Ablauf der Frist erfüllt Deutschland die EU-Vorgaben zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen noch immer nicht. Deshalb verklagt die EU-Kommission Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof.Den Plan der sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie verfolgt auch die Nationale Biodiversitätsstrategie von 2007, wonach zwei Prozent der Landesfläche als Wildnis der Natur überlassen werden sollen. Auch daran scheitert Deutschland: Mit 0,6 Prozent ist das Ziel nicht mal zu einem Drittel erfüllt.Eine "Frontal 21"-Umfrage zeigt: Kein einziges Bundesland erreicht die Vorgabe.Zwangsarbeit in DDR-Gefängnissen - Ausgenutzt für den KlassenfeindIn DDR-Gefängnissen mussten Zehntausende politische Häftlinge Zwangsarbeit leisten und Waren für den westdeutschenMarkt produzieren. Viele von ihnen leiden bis heute unter den körperlichen und psychischen Folgen.Ungefähr 6000 Westfirmen profitierten von der Arbeit der Gefangenen. Zu diesem Ergebnis kam 2014 eine Studie der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft, kurz UOKG. Die Opfer der Willkürjustiz in der DDR haben bis heute für diese Zwangsarbeitkeine Entschädigung erhalten."Frontal 21" über Zwangsarbeiter in DDR-Gefängnissen, die für Westfirmen leiden mussten.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4845376