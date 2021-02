TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: CPH, Jahreszahlen

07:00 CHE: SIG Combiloc, Jahreszahlen

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (Online-Pk 11.00 h) 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (Online-Pk 11.00 h)

07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (Online-Pk 10.00 h)

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (Call 14.00 h)

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic plc, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Osram Licht, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Home Depot, Q4-zahlen

14:00 DEU: Software, Capital Markets Day

17:00 USA: Apple, Hauptversammlung

18:00 USA: Snap, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dritte Runde der Verhandlungen zum neuen Haustarif bei Volkswagen DEU: Stemmer Imaging, Jahreszahlen

ESP: Enagas, Jahreszahlen

ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen und Strategie Update 2021-2023 USA: Intuit, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 01/21

09:30 SWE: Arbeitslosenquote 01/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 01/21

10:00 ITA: Industrieaufträge 12/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 12/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/21

16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell - Präsentation halbjährlicher geldpolitischer Bericht 22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesregierung zieht Bilanz ihrer "Wohnraumoffensive". Konferenz u.a. mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur gerichtlichen Zuständigkeit für eine Klage wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung im Internet 10:0 DEU: Digitale Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL) DEU: Bundesregierung zieht Bilanz ihrer "Wohnraumoffensive" - Konferenz u.a. mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) DEU: Auftakt der Tarifverhandlungen zwischen Eisenbahn- & Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Transdev-Unternehmensgruppe DEU: Digitaler Frankfurter Zukunftskongress der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). U.a. mit dem Philosophen Richard David Precht und dem Publizisten und TV-Moderator Michel Friedman. Im Zentrum stehen die Zukunftsthemen Planet Erde, Digitalisierung und Zukunft der Arbeit sowie das Thema Demokratie. HINWEIS

JPN/RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

