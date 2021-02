Vancouver, BC - 22. Februar 2021 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTC: RYPPF, FWB: RYAA) ("RYU" oder das "Unternehmen"), der Hersteller preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich Produkte an den in Mexiko-Stadt ansässigen Mode-, Sportbekleidung- und Kosmetikvertrieb Grupo Pavel ausgeliefert hat.

Gemäß einer Meilenstein-Vereinbarung, die ein wichtiger Schritt in der Großhandelsstrategie des Unternehmens ist, wird Grupo Pavel die branchenführende Sportbekleidung von RYU in ganz Mexiko vertreiben. Seit 1967 ist Grupo Pavel ein führender Distributor von Premium-Kosmetik und -Bekleidung in Mexiko. RYU wird damit dem Kreis einiger der weltweit führenden Marken beitreten, darunter Tumi (NYSE: TUMI), Johnston & Murphy, On Running, Lorna Jane, Garmin (NASDAQ: GRMN), New Era und Li-Ning (HKG:2331).

"Premium-Sportbekleidung und Athleisure sind ein starker, wachsender Markt in Mexiko, und unser Team freut sich sehr, RYUs preisgekrönte Kleidung, Ästhetik und Markenbotschaft unseren Kunden vorzustellen", sagte Cesare Fazari, CEO und Chairman von RYU.

"Ich fühle mich geehrt, im Namen unseres gesamten Teams die Möglichkeit zu haben, Partner von RYU zu werden und das Unternehmen unseren Kunden in Mexiko vorzustellen", sagte Federico Velez Parsons, CEO von Grupo Pavel. "Mexiko ist bestrebt, neue großartige Marken zu tragen und zu erleben, und RYU spiegelt unsere Werte wider: Wir freuen uns auf eine großartige Partnerschaft."

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für Fitness, Leistung und den Lebensstil entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ryu.com

Über Grupo Pavel

Grupo Pavel ist ein führender mexikanischer Vermarkter, der sich auf die Vermarktung internationaler Luxusmarken spezialisiert hat. Da das Unternehmen seit mehr als 50 Jahren im Familienbesitz tätig ist, werden das persönliche Engagement in allen Bereichen des Geschäfts und die enge Beziehung zu unseren Kunden/Distributoren auf persönlicher Basis sichergestellt.

Besonderer Schwerpunkt auf der Vermarktung von Mode, Parfums/Düften und Accessoires. Enge persönliche Beziehungen mit dem Top-Management und den Eigentümern des Unternehmens. Ein multidisziplinäres Team, das sich der erfolgreichen Einführung von Marken über Kaufhäuser, Selbstbedienungsläden und eigenständiger Monomarken-Filialen verschrieben hat, um eine korrekte Marktpositionierung und Markenbildung zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie auf der RYU-Website unter http://www.pavel.com.mx/en.html

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen von RYU darstellen, wie z. B. Aussagen darüber, dass RYU Produkte in Europa oder dem UK verkaufen wird oder dass sich Markttrends fortsetzen. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich: (i) ungünstiger Marktbedingungen, einschließlich Zustände, die sich aus der Unfähigkeit von RYU ergeben, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen, die für den Abschluss der geplanten definitiven Vereinbarungen und darin festgelegter Zahlungen erforderlich sind; (ii) die Unfähigkeit von RYU, etwaige erforderliche Genehmigungen in Bezug auf die geplanten Vereinbarungen einzuholen, einschließlich Genehmigungen für die Ausgabe von RSU; und (iii) die Unfähigkeit, sein Geschäft wie erforderlich umzustrukturieren und zu transformieren. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. RYU beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

Chairman & Chief Executive Officer

+1 (604) 235-2880

Unternehmenskontakt

Anna Brazier

+1 (844) 535-2880

mailto:investors@ryu.com

www.ryu.com

US-Anlegerservice

Dave Gentry, CEO

RedChip Companies

+ 1 407-491-449

mailto:Dave@redchip.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!





