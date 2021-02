X-OD (Exclusive Networks on Demand) ermöglicht auf einzigartige Weise die Nutzung jeder Fortinet-Lösung als Abonnement-Modell verfügbar nun auch für deutsche, spanische, belgische, finnische, österreichische und irische Partner

Exclusive Networks hat heute die neueste Entwicklung seiner X-OD-Plattform präsentiert und die Expansion nach Deutschland, Spanien, Belgien, Finnland, Österreich und Irland bekannt gegeben. Zeitgleich wird Fortinet in das X-OD-Portfolioangebot aufgenommen. Damit sind nun sämtliche Fortinet-Lösungen über die Fortinet Security Fabric auf Abonnementbasis nutzbar ein einzigartiges Channel-Angebot im globalen Vertrieb.

Ab sofort ist X-OD für Partner in neun europäischen Märkten verfügbar (bisher: Frankreich, Großbritannien und die Niederlande), mit ambitionierten Expansionsplänen für alle übrigen Regionen weltweit im Verlauf dieses Jahres. Exclusive Networks erhöht seinen Umsatz mit Abonnementkunden fünfmal schneller als bei herkömmlichen, investitionsabhängigen Umsätzen, wobei X-OD ein wichtiger Treiber für die Beschleunigung der Marktentwicklung ist.

"Ganz gleich, in welcher Region wir X-OD anbieten wir erzielen hohe Umsatzzuwächse, wie jetzt in Skandinavien, auf der iberischen Halbinsel sowie in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und wie bisher in den Beneluxländern, Großbritannien und Frankreich", so Jesper Trolle, CEO bei Exclusive Networks. "Zweifellos hat die globale Pandemie die digitale Transformation beschleunigt. Vor diesem Hintergrund ist dieses Angebot noch relevanter für die Bedürfnisse der Unternehmen. Digitale Kundenerlebnisse, Erkenntnisse durch Big Data und auf Betriebskosten basierende Nutzungsmodelle werden erhalten bleiben. Und unsere Roadmap weist den Weg, die Möglichkeiten von X-OD über Europa hinaus in alle Exklusivmärkte zu erweitern."

Die erweiterten Geschäftsmöglichkeiten durch X-OD sind besonders mit Blick auf Schlüsseltechnologien wie SD-WAN oder Marktsegmente wie MSSP relevant. Kundenunternehmen stehen vor der Herausforderung, im Zuge einer umfassenden CAPEX-basierten Netzwerkevolution die überwiegend OPEX-basierten MPLS-Investitionen durch eine SD-WAN-Infrastruktur zu ersetzen. X-OD-fähige Nutzungsmodelle eliminieren diese Probleme und erschließen neue Geschäftschancen.

MSSP-Partnern, die bisher in Infrastrukturkapazitäten investieren mussten, um ihre eigenen Managed Security Services betreiben zu können, ermöglicht X-OD, Technologien auf die gleiche Weise zu kaufen, wie sie diese verkaufen. Die Breite und Vielfalt des Fortinet-Portfolios, ebenso wie sein komplementärer Charakter, beruhen auf der X-OD-Fähigkeit, Produkte und Services in diskrete Pakete aufzuteilen und den Partnern außerdem die Option zu bieten, diese mit ihren eigenen Servicepaketen zu bündeln, die den Kunden in eleganter Form als ein einziges, einfach zu nutzendes Angebot präsentiert werden. Partner profitieren außerdem von einem vollständig digitalen X-OD-Kundenerlebnis und dem Zugriff auf umfangreiche Daten, die Upsell-/Cross-Sell-Aktionen und zielgerichtete Verkaufskampagnen unterstützen.

"Im Mittelpunkt der Partnerschaft von Fortinet mit Exclusive Networks steht das Ziel, außergewöhnliche Werte und Chancen für unsere Partner und Kunden zu schaffen", kommentiert Patrice Perche, Chief Revenue Officer EVP Support bei Fortinet. "Mit X-OD hat Exclusive eine weitere echte Innovation entwickelt und zu einem dynamischen Vertriebsmodell beigetragen, das sich mit unserer Geschäftsphilosophie deckt, wie wir unsere Partner befähigen und unterstützen wollen. Das bedeutet spürbare Vorteile für alle Ebenen unserer Partner-Community und bietet unseren Kunden völlig neue Möglichkeiten, unsere marktprägenden Produkte und Services zu nutzen."

"Wir erkennen vielversprechende Möglichkeiten für Anbieter, die sich für X-OD entschieden haben, und freuen uns sehr, Fortinet und sein umfangreiches Lösungsportfolio in diesen frühen Phasen der weltweiten Markteinführung vorzustellen", fügt Jesper Trolle an. "Wir teilen ihre Visionen, ebenso wie die unserer übrigen Partner, in Bezug auf Innovation, wiederkehrende Umsätze und Marktflexibilität. Gemeinsam ermöglichen wir Channel-Partnern einen schnellen, sicheren und einfachen Umstieg auf abonnementbasierte Nutzung für ihre Kunden und ihre eigenen Geschäftsmodelle -, sodass sie ‚everything as a Service' anbieten können."

Über X-OD

X-OD ist eine On-Demand-Plattform, die alle Produkte und Services von Exclusive Networks auf einer zentralen benutzerfreundlichen Plattform zusammenführt. Diese Plattform ist das Zentrum eines neuen digitalisierten Technologie-Vertriebsmodells, das die gesamte Wertschöpfungskette verbindet und Anbieter und Wiederverkäufer näher an ihre Kunden bringt.

X-OD spielt eine zentrale Rolle bei der Umstellung auf das abonnementbasierte Geschäftsmodell. Die Plattform wandelt CAPEX in OPEX um und ermöglicht einen Verkauf von Technologie auf dieselbe Art, wie sie genutzt wird. Gerade diese Flexibilität kombiniert mit On-Demand-Funktionalität, Geschwindigkeit und Einfachheit macht X-OD in einer kundenorientierten Welt so relevant. www.x-od.com

